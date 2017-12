Blue Whale, per Cassazione esclusa istigazione al suicidio

ROMA, 23 DIC - Chi istiga al suicidio adolescenti minorenni adescati con 'Blue Whale Challenge' - il 'gioco' diffusosi in rete dallo scorso febbraio che dopo estenuanti prove di sottomissione spinge a togliersi la vita - non commette reato se la vittima si procura 'solo' lesioni lievi invece di ammazzarsi o cagionarsi almeno ferite gravissime. Lo sottolinea la Cassazione nel primo verdetto che si occupa di questo pericoloso social game e di un adulto 'tutor' di 37 anni, nato in India e dal cognome italiano, che aveva avvicinato in chat una ragazzina alla quale scriveva messaggi tipo "manda audio in cui dici ke sei mia schiava e della vita non ti importa niente e me la consegni". Ad avviso della Suprema Corte, deve essere accusato di adescamento ma non di istigazione al suicidio perchè la minorenne si era "procurata lesioni non gravi".