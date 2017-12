A Como "bivacco solidale" pro senzatetto

COMO, 23 DIC - L'associazione "Como senza frontiere" ha organizzato a Como una "bivacco solidale" per protestare conTRO l'ordinanza del sindaco, Mario Landriscina, che vieta ai senzatetto di bivaccare negli spazi pubblici della città. Decine di cittadini contrari all'ordinanza si sono radunati in centro esibendo cartelli e offrendo confezioni di latte. "Senza cuore i problemi non si affrontano e non si risolvono - ha dichiarato il vescovo di Como, monsignor Oscar Cantoni -. Ma rimboccandosi le maniche e mettendosi in gioco di persona, con un'attenzione dedicata a coloro che hanno bisogno". Il sindaco Landriscina in una lunga intervista alla Provincia di Como si dice dispiaciuto per quanto successo e ribadisce che si è trattato di un equivoco: "Io sono da sempre con i deboli, la mia città è tollerante. Sto male? Tanto, perché non mi riconosco nel quadro che hanno dipinto". Ma sull' ordinanza ha aggiunto: "Qualcosa nella forma si poteva cambiare. Ma i contenuti sono corretti".(ANSA).