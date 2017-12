Soccorritore molesta bimba in ambulanza

MILANO, 23 DIC - I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno arrestato un 50enne italiano di Lacchiarella (Milano), incensurato, ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata ai danni di una bambina di 10 anni che l'uomo, operatore a bordo di un'ambulanza, stava soccorrendo perché la piccola aveva febbre alta. Secondo la ricostruzione di militari, mentre erano in casa, la madre aveva già notato l'uomo accarezzare la figlia ma inizialmente l'aveva ritenuto un gesto d'affetto. Nel corso del trasporto a bordo dell'ambulanza all'Ospedale San Paolo, approfittando di un momento di distrazione della madre, impegnata a parlare al cellulare, e del collega che stava compilando la documentazione di soccorso, il cinquantenne aveva cominciato a toccare la piccola insistentemente. La donna l'aveva notato e così il capo equipaggio. Arrivati in ospedale, dove si trovava per servizio una pattuglia di carabinieri del Radiomobile, hanno raccontato quanto successo e il cinquantenne è stato arrestato.