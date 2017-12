Parco di Portofino diventa nazionale

GENOVA, 23 DIC - Con il sì definitivo alla legge di bilancio, il Parco regionale di Portofino diventa un Parco nazionale comprendente l'area marina protetta antistante, già istituita. Lo rende noto il senatore del Pd Massimo Caleo, vicepresidente della Commissione Ambiente. "Grazie agli emendamenti che abbiamo presentato nel corso della prima lettura della manovra al Senato - scrive Caleo in una nota -, siamo riusciti a portare a casa un grande risultato. Portofino è una perla che merita il massimo della salvaguardia e, a distanza di 20 anni, siamo riusciti a raggiungere questo traguardo anche con il consenso dei sindaci e del territorio". Caleo dedica "questo risultato a due persone che non ci sono più: Piero Ottone, che da sempre si è battuto per questo obiettivo, e l'ex direttore Carlo Repetto, amico e grande conoscitore del Parco". Il Parco di Portofino, sottolinea Caleo avrà una dotazione per l'avvio della trasformazione di 1 mln di euro, più le risorse già disponibili per l'area marina protetta.