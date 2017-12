Natale: Napoli, torna albero rubato, folla aiuta giardinieri

NAPOLI, 23 DIC - L'albero di Natale rubato torna nella Galleria Umberto a Napoli ed in tanti, napoletani e turisti, danno una mano ai giardinieri per fissarlo alla base. É così, con decine di mani che lo issavano e lo sostenevano, che l'abete rubato è tornato al suo posto dopo che sconosciuti, molto probabilmente ragazzini a caccia di legna per il tradizionale falò di Sant'Antonio Abate del 17 gennaio, lo avevano nottetempo segato e portato via (poi ritrovato ieri a ridosso del Corso Vittorio Emanuele). La notizia del furto, avvenuto in quello che e' considerato da secoli il salotto coperto della città, e del successivo ritrovamento, ha attirato molti curiosi che, armati di telefonini, hanno assistito alle operazioni di innesto. ''Questi atti di vandalismo - ha commentato Antonio Sergio uno dei titolari dello storico Caffè Gambrinus che ha sponsorizzato l'installazione dell'albero - se pur commessi da bambini vanno condannati e, se possibile, arginati. Nessun atto può cancellare questa bella tradizione''.