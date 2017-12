Migranti:5 persone in galleria a confine

VENTIMIGLIA (IMPERIA), 22 DIC - Il traffico sull'Autostrada dei Fiori è rimasto bloccato dalle 17.20 alle 18.37, in direzione del confine, per la presenza di cinque migranti che camminavano lungo la carreggiata, verso la Francia. Gli stranieri sono stati poi individuati all'interno della galleria Grimaldi. In seguito alla chiusura dell'Autofiori si sono formate lunghe code verso il confine e in direzione dell'Italia, con uscita obbligatoria a Mentone. Disagi per i molti automobilisti in transito sotto queste festività natalizie, molti diretti anche all'aeroporto di Nizza. Non è la prima volta che si verificano interruzioni sulla tratta per la presenza di pedoni, ma da tempo ormai l'A10 non restava chiusa per così tanto tempo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale con il personale dell'Autofiori.