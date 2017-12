Molestie: #MeToo investe mondo lirica, bufera su Dutoit

(ANSA-AP) - SAN FRANCISCO, 22 DIC - Da Hollywood alla politica, dallo sport alla torre di avorio delle più importanti università americane, dal mondo sempre spregiudicato del rock, alle più sussiegose sale da concerto, agli studi dei grandi artisti, alle cucine dei migliori ristoranti. L'ultima testa a cadere è stata quella dell'81enne direttore d'orchestra svizzero Charles Dutoit. Tre cantanti e una musicista hanno accusato la "bacchetta" della Royal Philarmonic di averle aggredite sessualmente tra 1985 e 2010 a margine di spettacoli e prove negli Usa. I concerti del maestro sono stati annullati e sette orchestre con cui Dutoit aveva rapporti hanno tagliato i ponti. "Ogni uomo sopra 30 anni dovrebbe fare un esame di coscienza", ha ammonito l'attrice Jodie Foster. Tra gli ultimi a essere messi in piazza sulla scia dello scandalo creato dallo smisurato appetito sessuale del boss di Miramax Harvey Weinstein c'e' stato l'artista Chuck Close, un quadriplegico, i cui quadri sono esposti nei maggiori musei del mondo: quattro donne lo accusano di averle indotte a spogliarsi e a sottoporsi ad avance verbali e psicologiche con l'esca di diventare soggetti delle sue opere. Close, che appare in sedia a rotelle nel film "Six Degrees of Separation" ha ammesso di "essere una boccaccia" facendo mea culpa "se ha offeso qualcuno", ma solo a metà: "Siamo tutti adulti. Mettere a disagio non è un reato".