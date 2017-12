Gattuso: Polli noi ma non sono Padre Pio

MILANO, 22 DIC - "Siamo a volte dei polli, alle prima difficoltà spariamo dalla partita, ma non sono Padre Pio. In questo momento dobbiamo essere bravi noi, non dobbiamo sbagliare a livello mentale, contro l'Atalanta dobbiamo partire bene e non subire l'avversario, portare i tifosi dalla nostra parte". Così Gennaro Gattuso, alla vigilia della partita contro l'Atalanta. "Non basta - aggiunge Gattuso - la vittoria. I giocatori con più esperienza dicono una parola in più, un'arrabbiatura in più, una faccia inc... in più. Il sottoscritto ancora più inc... Le parole di Berlusconi? Anche mio figlio di 10 anni sa che Berlusconi vuole le due punte, è il segreto di Pulcinella".