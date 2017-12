Albanese-Cortellesi, ricchi contro poveri in periferia

ROMA, 22 DIC - Bastogi (quartiere periferico tra i più disastrati e violenti di Roma Ovest) contro centro storico, la spiaggia di Coccia di morto contro Capalbio, veri poveri contro radical chic. Riccardo Milani con 'Come un gatto in tangenziale', in sala con Vision dal 28 dicembre in 500 copie, sembra aver colto in commedia un luogo comune politico di oggi: ovvero che cosa farebbero i sostenitori dell'integrazione, della contaminazione se si dovessero trovare davvero a contatto con la periferia multi etnica, quella dura, quella povera e senza speranza? E' il caso di Giovanni (Antonio Albanese), intellettuale impegnato a livello europeo proprio come sostenitore dell'integrazione sociale a tutti i costi che vive in un palazzo storico nel centro di Roma che si ritrova a frequentare Monica (Paola Cortellesi), ex cassiera piena di tatuaggi e saggezza popolare. Una donna che con l'integrazione, quella vera, ha a che fare tutti i giorni nella periferia dove vive, ovvero a Bastogi.