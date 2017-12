Boldrini, mio viaggio continua con LeU

ROMA, 22 DIC - "Ho seguito con interesse il tentativo di Pisapia di ricostruire il centro-sinistra in discontinuità. Il tentativo è fallito, ne abbiamo preso atto ma ora abbiamo il dovere di fare di tutto per evitare la crescita dell'astensionismo nell'elettorato progressista. Sono convinta che LeU ne abbia la potenzialità. Per questo il mio viaggio continuerà con loro. E saremo in tanti". Lo ha detto Laura Boldrini annunciando la sua adesione alla nuova formazione politica.