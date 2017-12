Casini, no a lista civetta del Pd

ROMA, 22 DIC - "Se vale la pena di fare una cosa dignitosa, si fa. Se bisogna fare la lista civetta del Pd, meglio di no". Così risponde Pier Ferdinando Casini, presidente della commissione d'inchiesta sulle banche, a chi gli domanda in Transatlantico a che punto sia il lavoro per la costruzione di una lista di centro alleata del Pd. "Fino ad oggi - aggiunge Casini - sono stato impegnato in commissione, un impegno enorme, il più faticoso della mia esperienza".