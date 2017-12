Valverde, nel Clasico punti non contano

ROMA, 22 DIC - "Non penso che partiamo favoriti, in partite del genere la classifica non conta". Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona che guida la Liga con 11 punti di vantaggio sul Real Madrid, in vista del 'Clasico' di domani al Santiago Bernabeu preferisce parlare di "buon momento" della sua squadra che deve portare a "giocare un match importante" in casa degli avversari. Importante, appunto, non decisivo: "Non pensiamo alle conseguenze del risultato prima di giocare. Qualunque cosa accada, ci saranno ancora molte partite" ha sottolineato Valverde in conferenza stampa: "Tra l'altro abbiamo l'Atletico (secondo, ndr) a sei punti, non c'è nulla di scritto o di definitivo". Quanto a Cristiano Ronaldo, il tecnico è certo che sarà della partita "perché ha un valore importante".