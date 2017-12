Calcio: Di Francesco, a tutti costi risultato positivo

ROMA, 22 DIC - "Dobbiamo cercare a tutti i costi un risultato positivo su un campo non facile sotto tutti i punti di vista, ma l'identità della Roma non cambierà per questa gara. E' una partita importantissima, non dico decisiva, ma che ha un valore dal punto di vista mentale". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia del big match con la Juve. "Chi toglierei a loro? Higuain è letale, poi sarebbe facile dire Dybala, un fuoriclasse, quindi dico Mandzukic perché è l'elemento che rovina gli equilibri difensivi dell'avversario".