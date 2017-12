Caso Rosboch,da Usa messaggi Fb e Google

TORINO, 22 DIC - Il giudice della California ha ordinato a Facebook e Google di produrre le conversazioni e-mail e sui social intercorse tra Gabriele Defilippi, condannato a trent'anni per l'omicidio della professoressa Gloria Rosboch di cui è stato allievo, e la madre Caterina Abbattista. Prima della consegna alla procura di Ivrea, però, il materiale dovrà essere valutato dagli esperti dell'Fbi per escludere che la consegna "possa rappresentare un pericolo per la sicurezza nazionale". Lo ha confermato il procuratore capo di Ivrea, Giuseppe Ferrando, a margine del processo nei confronti di Caterina Abbattista, ripreso questa mattina delle aule del palazzo di giustizia eporediese. La donna è accusata di concorso in omicidio e truffa in concorso. Era stata proprio la procura, tramite rogatoria internazionale, a chiedere la consegna dei messaggi ai due colossi informatici che ne hanno copia negli archivi. Madre e figlio avevano cancellato infatti le conversazioni dai rispettivi computer.