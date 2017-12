Chiesta archiviazione sindaco Mantova

MANTOVA, 22 DIC - La Procura di Mantova ha chiesto l'archiviazione dell'indagine nei confronti del sindaco Mattia Palazzi per tentata concussione continuata. Lo comunica "per una corretta informazione agli organi di stampa" in una nota il procuratore della Repubblica Manuela Fasolato. Palazzi è stato indagato per tentata concussione continuata nei confronti della vice presidente di un'associazione culturale, a cui avrebbe chiesto favori sessuali per non intralciarne l'attività. "Il procuratore della Repubblica di Mantova, dottoressa Manuela Fasolato - si legge nella nota - comunica, per una corretta informazione agli organi di stampa, che in relazione all'ipotesi di reato di cui agli articoli 56, 81 e 317 del codice penale in Mantova dal novembre 2016 al novembre 2017 nei confronti del sindaco di Mantova, quest'Ufficio, all'esito della attività istruttoria espletata, ha avanzato in data 21 dicembre 2017 richiesta di archiviazione".