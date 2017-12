Catalogna: Puigdemont, risultato inequivocabile

BRUXELLES, 22 DIC - C'è stata "una partecipazione record, storica, con un risultato che nessuno può mettere in discussione". Così il leader indipendentista Carles Puigdemont, in una conferenza stampa in catalano, commenta il risultato delle consultazioni di ieri. Puigdemont ripete due volte: "La Repubblica catalana ha battuto la monarchia sull'articolo 155", e aggiunge: "Rajoy è stato sconfitto". Ora servono una "rettifica", una "riparazione" e la "restituzione della democrazia". (ANSA).