Boldrini, pronta a scegliere la strada

ROMA, 22 DIC - "Dall'inizio della mia esperienza istituzionale abbiamo fatto tanta strada insieme. È stato bello e mi ha dato forza sentirvi al mio fianco nelle battaglie per un futuro in cui stare bene tutti e tutte. Nessuno escluso. Adesso è arrivato il momento di scegliere lungo quale strada proseguire il cammino e proprio con voi voglio condividere questa decisione". Così la Presidente della Camera Laura Boldrini, su Facebook, annuncia la convention #StoConLaura, oggi a Roma alle 16,20, in diretta sulla pagina Facebook.