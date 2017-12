Abu Mazen a Macron, no a piani pace Usa in Mo

PARIGI, 22 DIC - Il presidente dell'Autorità palestinese, Abu Mazen, ha dichiarato stamane a Parigi che non accetterà "nessun piano" di pace presentato dagli Stati Uniti nel conflitto israelo-palestinese, sottolineando che gli Usa sono "screditati" dopo il loro riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele. "Non accetteremo nessun piano degli Stati Uniti", ha detto Abu Mazen al termine di un colloquio con Macron all'Eliseo.