Mafia, due arresti a Bari per omicidio

BARI, 22 DIC - I carabinieri hanno arrestato due elementi di spicco del clan 'Strisciuglio' di Bari in quanto ritenuti il presunto mandante e l'esecutore materiale dell'omicidio di Gianluca Corallo avvenuto a Bari, nel quartiere San Pio, il 7 febbraio 2016. Si tratta di Saverio Faccilongo, di 31 anni, che avrebbe ordinato l'omicidio, e di Vito Antonio Cstacchio, di 33 anni, ritenuto il killer. Le due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal gip del Tribunale di Bari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, sono state eseguite nei confronti dei due pregiudicati baresi che sono attualmente detenuti per associazione di tipo mafioso ed altro. Dovranno rispondere, a vario titolo e in concorso, di omicidio, porto e detenzione di arma da fuoco in luogo pubblico, nonché esplosione di colpi d'arma da fuoco in luogo pubblico, con l'aggravante del metodo mafioso.