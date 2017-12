Confindustria: voto, Italia al bivio. Rischio arretrare

ROMA, 13 DIC - "Le prossime elezioni politiche si presentano come un test molto rilevante e - avverte il Centro studi di Confindustria - disegnano per il Paese una biforcazione tra il proseguire il lungo cammino delle riforme o non far nulla (che, in termini relativi, vuol dire arretrare), se non proprio tornare indietro". "Instabililità politica e misure demagogiche per motivi di consenso" nel medio-lungo termine abbassano il "potenziale di crescita": in Italia spiegano "le origini antiche del male di lenta crescita" e sono un "rischio" per la prossima legislatura. Il Centro studi di Confindustria, all'appuntamento con le previsioni macroeconomiche di dicembre, "conferma la crescita del Pil Italiano all'1,5% nel 2017 e la rialza all'1,5% nel 2018 (la precedente stima era del +1,3%)". Dagli economisti di via dell'Astronomia anche la prima stima sulla crescita attesa per il 2019: "Stima +1,2%".(ANSA).