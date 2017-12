Microspia in ufficio sindaco Oristano

ORISTANO, 13 DIC - "La cosa non mi ha fatto felice, ma sono tranquillissimo, ho fatto subito la denuncia e poi ho continuato a lavorare". Il sindaco di Oristano Andrea Lutzu commenta così all'ANSA la vicenda della microspia scoperta nel suo ufficio, rivelata oggi dal quotidiano La Nuova Sardegna. La scoperta risale più o meno a un mese fa, ha raccontato lo stesso primo cittadino spiegando che subito dopo il ritrovamento ha chiuso a chiave il suo ufficio ed è andato dal questore Giovanni Aliquò a denunciare il fatto. Della questione si è occupata poi la Digos, che ha fatto un sopralluogo nell'ufficio alla ricerca di elementi utili per capire chi e come aveva provveduto a installare la microspia, e magari anche se sia sia stata installata dopo la sua elezione o se fosse li già da prima durante il precedente mandato di Guido Tendas.