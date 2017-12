Maltempo: Po scende di 1 m. nel Reggiano

BOLOGNA, 13 DIC - Il livello idrometrico del Po è sceso di un metro a Boretto nelle 12 ore successive alla piena causata dal maltempo con un lento ritorno alla normalità nell'intero bacino idrografico e l'inizio della conta dei danni. E' quanto emerge da un'analisi di Coldiretti che evidenzia milioni di euro di danni con centinaia di ettari di campagna finiti sott'acqua, vigneti e coltivazioni di cereali e foraggio sommersi, stalle e edifici rurali danneggiati, animali morti o dispersi, piante divelte e black-out elettrici, frane e smottamenti. La situazione più difficile - riferisce la Coldiretti - in Emilia-Romagna dove è esondato l'Enza con l'allagamenti dei campi del Reggiano nei Comuni di Boretto e Brescello in località Lentigione, ma l'emergenza si estende anche a Parma e Modena mentre in tutta la regione si sono verificati black-out elettrici e telefonici. Danni - continua Coldiretti - sono stati provocati dal gelo alle coltivazioni invernali mentre vigneti e alberi sono stati spezzati dal peso del ghiaccio.