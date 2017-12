Tav: Perino assolto in appello

TORINO, 13 DIC - E' stato assolto in appello dall'accusa di avere aggredito due carabinieri Alberto Perino, leader carismatico del movimento No Tav della Valle di Susa. La sentenza è stata pronunciata dalla corte d'appello di Torino, che ha ribaltato quella di primo grado, che aveva visto Perino condannato a nove mesi senza la condizionale. L'episodio contestato si era svolto il 20 gennaio 2010 a Condove, durante una manifestazione No Tav. Perino, accusato di violenza e lesioni a pubblico ufficiale, difeso dagli avvocati Cristina Patrito e Danilo Ghia, ha sempre negato tutto. "La sentenza dimostra una volta di più che Perino è da sempre non violento", hanno commentato i difensori.