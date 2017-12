Serie A: Genoa-Atalanta 1-2

ROMA, 12 DIC - Vittoria in rimonta per l'Atalanta che sbanca Marassi battendo il Genoa 2-1 nell'ultima partita del programma della 16/a giornata. Padroni di casa in vantaggio dopo appena quattro minuti di gioco: Pandev serve Taarabt al limite dell'area, il marocchino di prima intenzione fa proseguire il pallone per Bertolacci che dal limite batte con un sinistro preciso Berisha. Il pareggio dell'Atalanta arriva allo scadere del primo tempo, al 45': Petagna serve Ilicic in area, controllo e diagonale sul palo più lontano per lo sloveno che batte Perin. A inizio ripresa, al 7', arriva il gol del vantaggio bergamasco: punizione sul secondo palo di Ilicic da sinistra, Masiello si inserisce da dietro e di testa sorprende tutti battendo Perin.