Ex Br Ronconi a Vallette, Osapp protesta

TORINO, 12 DIC - C'era anche l'ex terrorista Susanna Ronconi, alle Vallette di Torino, tra gli spettatori del laboratorio teatrale del carcere. Lo rende noto l'Osapp, che lo scorso ottobre aveva sollevato un caso analogo, quello dell'ex terrorista Sergio Segio ospite di una iniziativa all'interno della struttura, su cui il capo della procura di Torino Armando Spataro ha acceso un faro chiedendo chiarimenti alla direzione della casa circondariale. "Il permissivismo nei confronti dei detenuti e le benemerenze ad ex terroristi, anche responsabili di fatti di sangue interni al sistema penitenziario, cominciano ad ingenerare nella polizia penitenziaria il dubbio di non essere dalla parte sana della barricata", dice Leo Beneduci, segretario Osapp. "Il rifiuto a intrattenere rapporti con simili personaggi - aggiunge - viene tacciato di arretramento culturale e non di rispetto per la memoria di chi ha pagato con la vita il prezzo di essere stato al servizio dello Stato e dei cittadini".