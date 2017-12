Torino, Burdisso replica a ds Lazio Tare

ROMA, 12 DIC - "Non ho detto quello che dicono Tare e Parolo, quello che si dice in campo muore in campo". Ai microfoni di Sky, il difensore del Torino Nicolas Burdisso smentisce la ricostruzione del ds della Lazio Tare sull'episodio dell'espulsione a Immobile: "Non ho mai detto a Giacomelli che Immobile non mi ha toccato. Ho detto all'arbitro di non preoccuparsi che quanto era successo era un problema tra me e Immobile, mi dispiace di parlare di questo e non che il Toro ha fatto una grande partita. Per me - chiarisce Burdisso - quello che succede in campo finisce in campo".