Asamoah: "Juve tra squadre per scudetto"

TORINO, 12 DIC - "Andare via dalla Juve? Non ci ho mai pensato". Parola di Kwanko Asamoah che, partita dopo partita, ha scalzato Alex Sandro nelle gerarchie di Massimiliano Allegri per la fascia sinistra. "Contro l'Inter non è stata facile, abbiamo pareggiato, ma la stagione è ancora lunga - spiega il difensore ghanese -. Ci sono tante squadre che puntano alla vittoria, come negli anni passati, ma anche noi giochiamo per ottenere il massimo risultato". Il giocatore sta vicendo un periodo d'oro: "Sono contento, lavoro con determinazione e voglia di dimostrare sempre il mio impegno. La difesa è un aspetto su cui abbiamo lavorato molto, è sempre stato un nostro punto di forza".