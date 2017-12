C.sinistra: Casini, lista moderati per superare sbarramento

ROMA, 12 DIC - Se non ora, quando? È veramente il caso che i moderati, che in questi anni hanno appoggiato i governi Letta, Renzi e Gentiloni, abbandonino gli indugi ed organizzino una lista capace di superare lo sbarramento e di dare alla coalizione di centrosinistra un contributo di serietà e di cultura di governo. Le discussioni di queste ore sono più che comprensibili, ma adesso è giunta l'ora di organizzarsi e di non perdere altro tempo. Senza di noi, la coalizione rischia di non essere competitiva: abbiamo personalità del governo, come Beatrice Lorenzin e Gian Luca Galletti, che hanno lavorato bene e che sono chiamate ad un supplemento di impegno". Lo dice Pier Ferdinando Casini (CpE), presidente della Commissione bicamerale di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.