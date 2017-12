Fioroni in Aula alla Camera, Moro doveva essere protetto

ROMA, 12 DIC - "Emerge con chiarezza che la storia avrebbe preso una piega ben diversa se Aldo Moro fosse stato protetto". Lo afferma in Aula, a Montecitorio, Giuseppe Fioroni, presidente della Commissione parlamentare di indagine sul rapimento e la morte di Moro, presentando la terza relazione dell'organismo parlamentare. Fioroni conferma quanto ha potuto chiarire la Commissione, riferendosi alle segnalazioni fatte prima del sequestro da fonti palestinesi, arrivate in Italia e lasciate senza seguito. Fioroni ha ricordato come la vicenda "vada vista nell'analisi del contesto mediterraneo, in particolare nella connessione con i rapporti Italia-Medio-Oriente".