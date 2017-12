UE: Gentiloni, cooperazione rafforzata difesa primo passo

ROMA, 12 DIC - "La cooperazione rafforzata sulla difesa è un primo passo incoraggiante e riguarda un certo numero di Paesi, non tutti i 27", ponendosi come "prima, significativa traduzione in pratica del principio che, nella famiglia dei 27, è possibile, anzi a volte necessario, che ci siano livelli di integrazione diversa". Lo afferma il premier Paolo Gentiloni al Senato nelle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Ue.