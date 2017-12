Renzi, Pd sarà primo partito

ROMA, 12 DIC - "Penso che il Pd abbia tutti gli elementi per essere la forza più credibile e più convincente. Penso e credo, davvero, che saremo il primo partito come numero di voti e il primo gruppo parlamentare. Quando saranno chiari candidati e modalità di voto, anche quelli che da settimane raccontano di avere già in tasca tutto cambieranno toni, vedrete: non saranno pochi coloro che, convinti di entrare in conclave come Papa, usciranno cardinale". Ne è convinto Matteo Renzi nell'e-news.