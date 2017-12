Clima: Macron, 'stiamo perdendo la battaglia'

PARIGI, 12 DIC - "Per salvare il clima ogni attore della società deve impegnarsi ogni giorno": lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron aprendo il vertice One Planet Summit a Parigi. "Oggi si gioca una nuova tappa della nostra lotta collettiva", ha continuato, spiegando tuttavia che "non dobbiamo sbagliarci, ma stiamo perdendo la battaglia". Con l'uscita degli Usa, l'accordo siglato nel 2015 alla Cop21 di Parigi "è più fragile" e "non andiamo abbastanza veloci", ha avvertito.