Libia: Gentiloni, con trattato acesi riflettori su diritti

ROMA, 12 DIC - Sui migranti "l'Italia si è mossa, ha fatto un trattato bilaterale in Libia, ha ottenuto risultati", un risultato che "ha avuto come conseguenza il fatto che finalmente si sono accesi riflettori sulla situazione dei diritti umani in Libia: è merito nostro, non di qualcuno che ora racconta queste cose come se fosse una realtà imprevedibile". Lo afferma il premier Paolo Gentiloni al Senato nelle comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Ue.