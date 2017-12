Maltempo:trovato morto sotto valanga ex sindaco disperso

VOGOGNA (VCO), 12 DIC - E' stato trovato morto sotto una valanga Marco Zago, 50 anni, ex sindaco di Vogogna (VCO), disperso da tre giorni. Nel fine settimana era partito per andare a sciare in Svizzera e da allora di lui si erano perse le tracce: oggi pomeriggio le autorità svizzere hanno informato la famiglia di aver recuperato il corpo sotto la neve. L'allarme era stato dato dalla madre che non lo aveva visto tornare la sera. Le ricerche avevano permesso di intercettare l'auto di Zago in un parcheggio e successivamente di localizzare il segnale del suo cellulare in una zona impervia nel territorio di Ovronnaz, una stazione sciistica poco distante dalla città di Sion. Il corpo privo di vita è stato individuato oggi pomeriggio travolto ed ucciso da una valanga. Marco Zago è stato sindaco dal 2004 al 2009, a capo di una lista civica. (ANSA).