Trasporti: summit su traffico Brennero a Monaco a gennaio

BOLZANO, 12 DIC - E' in programma l'8 gennaio a Monaco un vertice di Baviera, Tirolo, Alto Adige, Trentino e Veneto sul traffico pesante sulla rotta del Brennero. Alla riunione parteciperà anche il coordinatore Ten T, Pat Cox. Per la Provincia autonoma di Bolzano interverrà il governatore Arno Kompatscher che, dopo la seduta dalla giunta provinciale, ha sottolineato l'importanza del trasferimento della traffico pesante dalla gomma alla rotaia, lamentando i pedaggi ancora troppo bassi per i tir, che attirano ulteriore traffico. In merito alla code di rientro dopo il ponte dell'Immacolata, Kompatscher ha ricordato che la terza corsia permanente sul tratto settentrionale dell'autostrada del Brennero non è realizzabile, anche dal punto di vista tecnico, mentre resta l'opzione della cosiddetta terza corsia dinamica. Il tema traffico sarà anche al centro di un vertice dell'Euregio il 15 gennaio a Bolzano.