Zamparini: Istanza Procura?Stop cessione

PALERMO, 12 DIC - "Con Frank Cascio l'accordo magari sarebbe già arrivato se non fosse accaduto quello che tutti sanno. Quello che è successo ha bloccato non solo i nuovi investitori, ma mi ha recato anche un danno internazionale, perché le istituzioni che non mi conoscono e prendono dai giornali non conoscono tutti i dettagli e ho trovato le porte chiuse in tutte le istituzioni finanziarie". Lo ha detto il proprietario del Palermo, Maurizio Zamparini, parlando delle possibili trattative di cessione del club rosanero, bloccate - a suo dire - dall'istanza di fallimento presentata dalla Procura. "Con Frank - ha spiegato - ho un rapporto quasi giornaliero, il Palermo non ha nessuna necessità che il nuovo proprietario arrivi entro domani, ma l'importante è che abbia progetti futuri importanti. Gli ho promesso che rimango come consigliere, perché nella vita conta l'esperienza e penso di averne tanta, potrei servire per lo sviluppo di stadio e del Palermo stesso che deve tornare in Europa".