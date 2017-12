Neve a valle e montagne verdi in A.Adige

BOLZANO, 12 DIC - Un fenomeno meteorologico curioso si registra oggi nella conca di Bolzano, dove il fondovalle si presenta innevato, mentre le montagne intorno sono verdi. La causa è l'ondata di maltempo che ieri ha attraversato l'Alto Adige, come spiega il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. In mattinata, infatti, nevicava in tutta la provincia, ma con l'aria più mite da sud è arrivata anche la pioggia. Nella conca di Bolzano si era però formato una vasca d'aria fredda che ha impedito che la pioggia lavasse via la neve, come invece ha fatto sui pendii di Colle, San Genesio e Renon, così valle e montagna hanno invertito per una volta i loro colori.