Real Madrid: in arrivo Kepa e Courtois

ROMA, 12 DIC - Il Real Madrid prevede di ingaggiare due portieri nelle prossime due sessioni di calciomercato: secondo quanto pubblica l'edizione online del Mundo deportivo, a gennaio arriverebbe Kepa, dall'Athletic Bilbao; in estate, invece, firmerebbe Thibaut Courtois, attualmente in forza al Chelsea. L'accordo per l'arrivo di Kepa sarebbe praticamente già concluso. Con l'ingaggio del giovane estremo difensore basco, il Real eviterebbe rischi legati a eventuali incidenti di Keylor Navas, nella seconda e decisiva fase della stagione agonistica. Le prestazioni di Kiko Casilla, quando è stato chiamato a sostituire il portiere costaricano, non hanno convinto e così lo staff tecnico capeggiato da Zidane ha chiesto al club di chiudere per Kepa. Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, inoltre, ha da tempo nel mirino Courtois, il cui contratto con il Chelsea scadrà nel 2019. Il portiere belga, in una recente intervista, ha detto di voler tornare in Spagna (ha difeso già la porta dell'Atletico Madrid) per motivi familiari.