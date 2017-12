Linkin Park, nel nostro nuovo album rivive Chester

ROMA, 12 DIC - "Vogliamo dedicare questo live a nostro fratello Chester, che ha messo tutto il suo cuore e la sua anima in 'One More Light'". Sono le parole usate dai Linkin Park per rendere omaggio a Chester Bennington, il cantante del gruppo che si è suicidato il 20 luglio. Il 15 dicembre uscirà 'One More Light Live', testimonianza dell'ultimo tour suonato dalla band al completo: 16 tracce, tutte quelle dell'album più alcuni dei singoli storici del gruppo che ha all'attivo 70 milioni di dischi venduti, due Grammy, un canale Youtube da 5 miliardi di visualizzazioni. Proprio i fan hanno voluto che il cuore di questo album diventasse proprio la title song. Il live, il terzo della carriera del gruppo, dimostra la compattezza dei Linkin Park sul palco, la loro capacità di riprodurre con naturalezza, precisione e intensità il sound del lavoro in studio. In giugno Shinoda e compagni hanno suonato all'I-Days Festival di Monza. Il 27 ottobre hanno reso omaggio a Bennington con un concerto all'Hollywood Bowl di Los Angeles.