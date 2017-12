L.Alberto sempre più obiettivo del Barça

ROMA, 12 DIC - Luis Alberto è sempre più un giocatore nel mirino del Barcellona. La conferma arriva, secondo quanto scrive Mundo Deportivo, dalla presenza di Robert Fernandez - ds blaugrana - allo stadio Olimpico ieri sera, per seguire Lazio-Torino. Secondo il giornale, il fantasista andaluso da ben tre mesi viene seguito costantemente dagli emissari del club catalano. E' dunque assai probabile, anche alla luce del rendimento di Luis Alberto, che il Barcellona faccia un'offerta per portarlo al Camp Nou in estate. Il possibile arrivo del laziale è strettamente collegato all'eventuale partenza di alcuni centrocampisti che fanno attualmente parte dell'organico blaugrana, come ad esempio Andrè Gomez. Fra gli obiettivi del Barça ci sono anche Coutinho, Goretzka e Arthur, oltre Alena, uno dei punti di forza del Barça B.