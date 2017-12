Fiorentina:Pioli,obiettivo passare turno

FIRENZE, 12 DIC - "Teniamo molto alla Coppa Italia, anche se abbiamo un tabellone impegnativo, ma pensiamo a una partita per volta: domani contro la Samp sarà dura, ma noi ce la metteremo tutta, perché vogliamo passare il turno". Così Stefano Pioli, aspettando la sfida contro i blucerchiati, in programma domani alle 17,30 nel Franchi (diretta su Rai 2). "Rispettiamo i nostri avversari, ma noi vogliamo vincere - ha continuato il tecnico viola -. Non capisco, però, perché loro abbiano giocato in campionato sabato usufruendo, rispetto a noi, di un giorno di riposo in più. Io devo valutare chi è più stanco e chi ha qualche acciacco, però sarà sicuramente sempre una Fiorentina competitiva". Al momento tutti disponibili tranne lo squalificato Maxi Olivera.