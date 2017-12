Berlusconi, in governo solo 8 politici

ROMA, 12 DIC - "Abbiamo pensato ad un governo composto ipoteticamente da 20 ministri magari qualcuno di più, in cui 12 dovranno essere protagonisti della vita vera e solo 8 posti ai politici. Quando mi sono incontrato con la Meloni e Salvini lui era soddisfatto per i 3 posti alla Lega, 3 Fi, 2 Fdi". Lo afferma il leader di Fi Silvio Berlusconi nel corso di un'intervista a tgcom 24. "Io spero di presentare prima delle elezioni la formazione di governo in cui la maggioranza sarà composta da persone che sono stimate dagli italiani" ha aggiunto.