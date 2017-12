Malagò, Var? C'è tema su applicazione

ROMA, 12 DIC - "La polemiche di ieri in Lazio-Torino? Lo dico dal primo giorno che la Var è una grande conquista, mi sembra che oggettivamente come dicono le statistiche abbia diminuito moltissimo i casi di discussione. Poi c'è un tema di quando applicarla e come interpretarla, ma questo non significa che bisogna avere paura della tecnologia. La Lazio ha parlato di malafede rispetto all'arbitraggio di Giacomelli? L'ultima cosa al mondo che io posso fare è un commento su questioni tecniche e arbitrali". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della cerimonia di assegnazione del premio 'Andrea Fortunato', giunto alla nona edizione, che si è tenuta presso la Sala Giunta del Comitato olimpico.