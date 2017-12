Zamparini,Procura ha informazioni errate

PALERMO, 12 DIC - "Il Palermo ha debiti per 39 milioni, dei quali 7 verso la mia famiglia. Questi sono i numeri reali. Poi, se uno mette il debito verso le squadre avversarie senza considerare che in lega ci sono, per esempio, tre milioni di crediti e tre milioni di debiti, allora è un'altra storia. Non si possono mettere solo i debiti, senza considerare i crediti". Lo ha detto il proprietario del club rosanero, Maurizio Zamparini, parlando dell'istanza di fallimento presentata dalla Procura. "Il fallimento sarebbe una tragedia per voi, non per me - ha proseguito -. Io rimango Maurizio Zamparini, un imprenditore con una carriera specchiata. Sarebbe un grande dolore, ma io mi guardo allo specchio e sono tranquillo, perché sono onesto. Probabilmente la Procura ha informazioni sbagliate, ho molta fiducia nei magistrati. A Palermo sono molto bravi, ma hanno ricevuto documenti sbagliati. E' una brutta Italia, mi dispiace dirlo".