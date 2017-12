Finita allerta maltempo,ma gelo Piemonte

TORINO, 12 DIC - E' terminata la fase di "allerta gialla" in Piemonte per piogge e nevicate. Dopo le ultime precipitazioni della notte nel sud della regione, con un picco di 37.4 millimetri a Garbagna (Alessandria), oggi il cielo è tornato quasi ovunque sereno e solo su qualche cima di montagna ci potrà essere ancora nevischio, con quota neve a 1.100 metri. Nella notte le temperature, rilevate dalle stazioni della rete di Arpa Agenzia Regionale per la protezione ambientale, sono andate abbondantemente sotto lo zero anche in pianura, con minime più alte, tuttavia, rispetto ai giorni precedenti la fase di maltempo. Nel centro di Torino termometro a -1.4 (contro il -4 di sabato), -7 a Pralormo (Torino), all'imbocco di Langhe e Roero, -5 sulle colline della Val Sangone, a Trana. In Valle di Susa -12.1 a Bardonecchia, -9.9 sul Monte Fraiteve, -9.4 a Giaglione, -7.2 a Sauze d'Oulx. Sulle montagne cuneesi -10.5 agli oltre 2.700 del Colle delle'Agnello, -9 a Entracque. Sul Monte Rosa, -23.9 alla Capanna Margherita.