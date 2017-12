Salah 'giocatore africano dell'anno'

ROMA, 11 DIC - Mohamed Salah è stato votato come 'migliore giocatore africano dell'anno'. A decretarlo un sondaggio della BBC che ha premiato l'attaccante egiziano protagonista, prima con la maglia della Roma e poi con quella del Liverpool, di un eccellente 2017. Salah ha superato il gabonese Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), il guineiano Naby Keita (Lipsia), il senegalese Sadio Manè (Liverpool) e il nigeriano Victor Moses (Chelsea). Nell'albo d'oro succede all'algerino Riyad Mahrez. "Sono molto felice per questo riconoscimento - ha detto il 25enne alla BBC -. E' stato un anno fantastico, quindi sono molto felice. Vorrei ringraziare i miei compagni del Liverpool, ma ho anche avuto una buona stagione con la Roma e quindi devo ringraziare anche i miei compagni in giallorosso e quelli in nazionale", ha aggiunto Salah, attualmente capocannoniere della Premier League con 13 gol. Salah è il terzo giocatore egiziano a vincere il premio.