Musica: nuovo album U2 debutta 1/o nella classifica Usa

ROMA, 11 DIC - Debutto in vetta alla classifica Usa per "Songs of Experience", il nuovo album degli U2 uscito in tutto il mondo il 1 dicembre. E' un risultato che oltre a riportare la band di Bono in vetta alla Billboard Chart le permette di festeggiare 4 decadi di n.1. Gli U2 infatti sono l'unica band al mondo ad avere in curriculum un n.1 negli anni '80, negli anni '90, negli anni 2000 e nei 2010. Gli U2 sono stati ospiti a Che tempo che fa dove hanno presentato al pubblico di Rai1, per la prima volta in Italia, il loro quattordicesimo album in studio, cantando live due brani "You're The Best Thing About Me" (youtu.be/nd_EYo96lmo, record 2017 con 7 settimane consecutive in vetta alla classifica Earone che monitora i brani più programmati dalle radio italiane e ancora, dopo 10 settimane di programmazione, al 3 posto), il nuovo singolo "Get out of Your Own Way" e anche una memorabile versione acustica di "Sunday bloody Sunday". "Songs Of Experience", al 1/o posto anche di iTunes Italia, è l'ideale seguito di "Songs Of Innocence" (certificato doppio platino in Italia) del 2014: i due titoli prendono ispirazione dalla raccolta di poesie "Songs Of Innocence and Experience" del poeta inglese William Blake. Partirà il 2 maggio 2018 da Tulsa l'eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour per arrivare, dopo molte tappe, il 25 giugno a New York e il 20 a Newark.