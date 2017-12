Boldrini con Liberi e Uguali, il 22 dicembre ufficializza

ROMA, 11 DIC - Fissata data e luogo dell'imminente discesa in campo di Laura Boldrini nelle file di Liberi e Uguali. Archiviata la manovra, come promesso, la Presidente della Camera, a quanto si apprende, aderirà al nuovo partito il prossimo 22 dicembre, durante una sorta di brindisi natalizio. Gli inviti stanno partendo in queste ore, ma è prevista la partecipazione dei leader del nuovo partito assieme a personalità amiche della Presidente, tutti riuniti nella sede della Fondazione Cerere, nel quartiere romano di san Lorenzo.