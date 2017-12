Esce Poveri ma ricchissimi, 500 copie dal 14 dicembre

(ANSA) ROMA 11 DIC - Dopo tante polemiche sullo scandalo, per ora senza risvolto giudiziario, che coinvolge il regista Fausto Brizzi accusato di molestie sessuali durante i provini, esce il 14 dicembre da Warner in oltre 500 copie, Poveri ma ricchissimi, sequel del campione di incassi Poveri ma ricchi (2016). E' un soggetto originale di Brizzi e Marco Martani, protagonista sempre la famiglia Tucci, tornata ricca, spietata e sguaiata, tra voglia di indipendentismo e populismo. Decide di rendere indipendente dall'Italia il paese di Torresecca, per diventare alla fine un Principato autonomo dove tutti i sogni populisti sono realizzabili: ritorno alla lira, niente tasse, libertà di picchiare i vigili ausiliari e abolizione delle indicazioni sui prodotti alimentari. Nel cast Christian De Sica, Lucia Ocone, Massimo Ciavarro, Enzo Brignano, Paolo Rossi, Ludovica Comello. "Si ride dei desideri degli italiani, come quelli di non pagare tasse", dice De Sica che aggiunge: "Il cinepanettone non è morto, ma casomai è cambiato".