Pd: Delrio, al lavoro su proposta credibile c.sinistra

ROMA, 11 DIC - Adesso stiamo tutti lavorando. La nostra proposta è seria e credibile". Lo ha detto, parlando a margine degli Stati Generali del trasporto pubblico per la mobilità quotidiana, il Ministro dei Trasporti Graziano Delrio, replicando a chi gli chiedeva un commento sulla situazione del centrosinistra in vista delle prossime elezioni politiche. "I sondaggi - ha aggiunto - cambiano di settimana in settimana. Quindi la cosa importante è parlare alle persone e parlare delle cose di cui noi ci occupiamo, tipo questa di oggi, cioè, il trasporto quotidiano per milioni di pendolari. Quindi - ha argomentato - la nostra proposta sarà in campo su argomenti concreti".